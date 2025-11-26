La mappa del voto e il nuovo consiglio disegnato dalle elezioni regionali del Veneto.

Le elezioni regionali in Veneto ridisegnano la mappa politica della regione e un nuovo consiglio regionale, confermando il predominio del centrodestra e in particolare, della Lega, che si afferma come il partito largamente più votato in quasi tutto il territorio. Almeno per quanto riguarda le percentuali, perchè se consideriamo invece i numeri assoluti, vista la bassissima affluenza, in realtà rispetto a cinque anni fa la Lega ha perso qualcosa come 600mila voti. In ogni caso In Veneto la Lega (36,3%) supera di 18 punti Fratelli d’Italia (18,7%) ed è la lista più votata in 490 comuni.

Stefani (dati Youtrend) vince inoltre in cinque capoluoghi: gli unici due in cui prevale Manildo sono Venezia e Padova. Stefani prevale invece su Manildo in tutte le province del Veneto. Il vantaggio minore lo ha nella Città metropolitana di Venezia, dove stacca Manildo di 24 punti.

Il nuovo consiglio regionale.

Il nuovo consiglio regionale sarà composto da 49 membri (più il presidente Alberto Stefani e il secondo dei candidati Giovanni Manildo), di cui 18 donne e 31 uomini. Si contano 12 rieletti e 31 neoeletti, segno di un ampio ricambio. La maggioranza può contare su 34 consiglieri (contro i 41 della precedente legislatura), l’opposizione ha i 15 seggi del centrosinistra che appoggiava Manildo più i due di Riccardo Szumski.

Lega, 19 consiglieri.

La Lega elegge 19 consiglieri regionali, risultando il primo partito in 490 comuni veneti. A trainare il risultato è soprattutto Luca Zaia, che con 203.054 preferenze stabilisce il record assoluto nella storia delle elezioni regionali venete, rappresentando da solo il 10% del totale dei voti leghisti.

Gli eletti nei diversi collegi:

Padova: Roberto Marcato, Eleonora Mosco, Giorgia Bedin

Roberto Marcato, Eleonora Mosco, Giorgia Bedin Rovigo: Cristiano Corazzari

Cristiano Corazzari Treviso: Luca Zaia, Sonia Brescacin, Paola Roma, Riccardo Barbisan

Luca Zaia, Sonia Brescacin, Paola Roma, Riccardo Barbisan Venezia: Rosanna Conte, Andrea Tomaello, Francesco Calzavara, Roberta Vianello

Rosanna Conte, Andrea Tomaello, Francesco Calzavara, Roberta Vianello Verona: Elisa De Berti, Matteo Pressi, Stefano Valdegamberi, Filippo Rigo

Elisa De Berti, Matteo Pressi, Stefano Valdegamberi, Filippo Rigo Vicenza: Manuela Lanzarin, Alessia Bevilacqua, Marco Zecchinato

Fratelli d’Italia seconda forza del centrodestra con 9 eletti.

Fratelli d’Italia porta in consiglio 9 rappresentanti, affermandosi come secondo partito della coalizione:

Belluno: Dario Bond

Dario Bond Padova: Filippo Giacinti

Filippo Giacinti Rovigo: Valeria Mantovan

Valeria Mantovan Treviso: Claudio Borgia

Claudio Borgia Venezia: Lucas Pavanetto, Laura Besio

Lucas Pavanetto, Laura Besio Verona: Diego Ruzza, Anna Leso

Diego Ruzza, Anna Leso Vicenza: Francesco Rucco

Forza Italia si ferma a 3 consiglieri.

Forza Italia conferma una presenza ridotta con 3 eletti:

Padova: Elisa Venturini

Elisa Venturini Verona: Flavio Tosi

Flavio Tosi Vicenza: Jacopo Maltauro

Completano il quadro della maggioranza:

Liga Veneta Repubblica: Alessio Morosin (Padova)

Alessio Morosin (Padova) UDC: Eric Pasqualon (Padova)

L’opposizione: il Pd è il gruppo più numeroso con 9 eletti.

Il Partito democratico resta la principale forza di minoranza con 9 consiglieri:

Belluno: Alessandro Del Bianco

Alessandro Del Bianco Padova: Andrea Micalizzi

Andrea Micalizzi Treviso: Paolo Galeano

Paolo Galeano Venezia: Monica Sambo, Jonatan Montanariello

Monica Sambo, Jonatan Montanariello Verona: Gianpaolo Trevisi, Annamaria Bigon

Gianpaolo Trevisi, Annamaria Bigon Vicenza: Chiara Luisetto, Antonio Marco Dalla Pozza

Alleanza Verdi e Sinistra ottiene due seggi.

Padova: Elena Ostanel

Elena Ostanel Vicenza: Carlo Cunegato

Liste civiche di centrosinistra.

Civiche Venete per Manildo Presidente (Treviso): Rossella Cendron

Rossella Cendron Movimento 5 Stelle (Venezia): Flavio Baldan

Flavio Baldan Uniti per Manildo Presidente (Treviso): Nicolò Maria Rocco

L’altra opposizione.