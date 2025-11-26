Campagna “Sentiamoci in Salute”: esami e controlli gratis per tutti a Pescantina.

“Sentiamoci in Salute”: esami e controlli sanitari gratis a Pescantina in collaborazione con la Croce Rossa. Un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita, si terrà a Pescantina martedì 2 dicembre. L’evento, promosso dal Comune di Pescantina con il Patrocinio della Croce Rossa Italiana, Comitato di Valpolicella, offrirà ai cittadini, residenti e non, la possibilità di sottoporsi a una serie di esami diagnostici essenziali. La campagna di prevenzione, realizzata in collaborazione con Maico, avrà luogo al Circolo Bocciofila in Via Pace 15 , con orario dalle 8:30 alle 12:00.

Esami gratuiti disponibili.

I volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Valpolicella, insieme ai tecnici di Maico, effettueranno i seguenti controlli sanitari gratuiti: Colesterolo, Glicemia, Pressione Arteriosa, Frequenza Cardiaca, Saturazione dell’Ossigeno, Prova dell’Udito (a cura dei tecnici Maico).

Un aspetto fondamentale dell’iniziativa sarà la rapidità: i risultati di tutti gli esami saranno consegnati immediatamente agli interessati. L’evento è aperto a tutti, senza distinzioni tra residenti e non. Per garantire un accesso ordinato ed evitare assembramenti, all’entrata a ciascun partecipante verrà assegnato un biglietto numerato.