Il dramma di Parona, l’autista è della stessa ditta del bus di Mestre

L’autista 55enne che era alla guida dell’autobus finito contro un muretto a Parona dipendente della stessa ditta del bus di Mestre.

L’autista alla guida dell’autobus coinvolto nell’incidente mortale del 15 agosto a Parona, Verona, che ha causato la morte di una donna romena di 48 anni, è risultato essere un dipendente di una società esterna che collabora con Atv, l’azienda di trasporti di Verona.

Questo autista, che lavora a Verona dal 2006, è infatti impiegato presso La Linea Spa, la stessa azienda coinvolta nella tragedia del bus precipitato a Mestre il 3 ottobre scorso, dove morirono 22 persone. Il presidente di Atv, Massimo Bettarello, ha confermato che il conducente ha superato tutti i controlli di sicurezza e le visite mediche previste. Il mezzo, un bus tedesco alimentato a gas, era di recente introduzione e in buone condizioni. Il conducente, 55 anni, è ricoverato in ospedale con gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso.