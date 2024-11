Caprino Veronese: ritrovata sana e salva la 84enne scomparsa. Le foto

Nella notte è stata ritrovata sana e salva la 84enne scomparsa a caprino veronese. Le foto.

Nella notte del 27 novembre intorno alle ore 01.30 è stata ritrovata, in località Vezzane a Caprino Veronese, la donna di 84 anni di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri. Le ricerche, iniziate nella serata ieri intorno alle ore 19, si sono concentrate da subito nella zona dove la donna abita.

La donna era uscita nel primo pomeriggio per una passeggiata, i familiari non vedendola rientrare, in serata, avevano dato l’allarme ai carabinieri della locale stazione che, dopo le prime indagini, hanno attivato il piano di persona scomparsa. I vigili del fuoco, arrivati da Bardolino e Verona, con la collaborazione del soccorso alpino veronese, hanno iniziato le ricerche partendo dal luogo dell’ultimo avvistamento. Dopo circa 5 ore di perlustrazione della zona la donna è stata ritrovata in una legnaia. Visibilmente infreddolita e spaventata la signora è stata affidata alle cure dei sanitari. La rapidità di intervento e la sinergia tra i soccorritori ha permesso di ritrovare la donna in vita. Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba.