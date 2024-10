Atv, si cambia: da lunedì rivoluzione orari di 140 corse in città e provincia

Atv Verona da lunedì variazioni orari di 140 corse in città e provincia: eccole.

A partire da lunedì 7 ottobre, Atv apporterà alcune variazioni agli orari degli autobus, per migliorare il servizio. Questo in base alle esigenze emerse dall’inizio dell’orario invernale del’11 settembre. Questi cambiamenti riguarderanno più di 140 corse, sia per i bus urbani di Verona, sia per quelli extraurbani e i servizi scolastici speciali.

Variazioni.

Le modifiche sono il risultato del monitoraggio svolto da Atv dopo l’inizio delle scuole, considerando anche che molti istituti scolastici hanno cambiato l’organizzazione delle lezioni, passando dalla settimana di sei giorni a quella di cinque.

Novità per il servizio serale.

La novità più importante riguarda la linea 85 nel servizio serale per la zona della Valpantena. Visto l’aumento di passeggeri diretti all’ospedale di Marzana, da lunedì la linea 85 sarà prolungata. Dopo Porta Vescovo, il bus continuerà con due corse ogni 40/45 minuti fino a Poiano, Quinto e Marzana. Questo servizio sostituirà il trasporto a chiamata di Scipione nella Valpantena, che sarà invece esteso nella zona sud di Verona, coprendo i quartieri Menegone-San Matteo a Borgo Roma e la zona di Palazzina, finora non serviti dal servizio serale.

Monitoraggio continuo.

Atv continuerà a monitorare il servizio per valutare altre possibili modifiche, in base alle esigenze che emergeranno. Per maggiori dettagli sui nuovi orari e percorsi, ecco il sito.