Ragazzino aggredito per il posto in giostra alla sagra, denunciati tre minorenni

Per l’aggressione a un 13enne avvenuta alla festa patronale di Buttapietra sono stati identificati e deferiti tre minorenni.

Deferiti dai carabinieri per il reato di lesioni aggravate in concorso 3 minori, tutti di origine straniera, tra i 14 e i 15 anni, che per futili motivi durante la festa patronale di Buttapietra lo scorso 24 settembre si sono resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di un 13enne del luogo, anche servendosi di un taglierino che gli ha provocato lesioni.

A conclusione delle indagini, a seguito della denuncia-querela sporta dalla vittima, sono stati identificati tre ragazzi stranieri, i quali sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Venezia. Dagli accertamenti compiuti i carabinieri hanno appurato che la vittima è stata aggredita per motivi legati alla precedenza in coda per poter accedere a una giostra.

Un litigio tra adolescenti, quindi, che si è trasformato in una aggressione, aggravata dal fatto che uno dei giovani ha improvvisamente deciso di estrarre un’arma da taglio e sferrare un fendente ai danni della vittima che ha riportato solo una ferita all’avambraccio sinistro, per fortuna non grave e comunque giudicata guaribile in 5 giorni dai sanitari dell’ospedale di Bussolengo dove alla vittima sono state prestate le cure del caso.