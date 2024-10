Al via a Verona la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid: come fare

Al via a Verona la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid.

È iniziata oggi lunedì 7 ottobre, la nuova campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid 19 a Verona e in tutto il Veneto. La vaccinazione antinfluenzale serve per prevenire l’influenza e, nel caso di contagio, per ridurre il rischio di sviluppare forme gravi che possono richiedere ricovero. Come spiega l’azienda Ulss 9 Scaligera: “Il vaccino antinfluenzale non protegge dal raffreddore comune o da altre infezioni stagionali. Vaccinarsi non solo protegge se stessi, ma aiuta anche a salvaguardare le persone vulnerabili con cui si entra in contatto.

La vaccinazione è gratuita per le persone ad alto rischio, comprese quelle di età pari o superiore a 60 anni, operatori sanitari, lavoratori a contatto con animali, donatori di sangue, bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni e donne in gravidanza. A Verona, è possibile ricevere il vaccino dal proprio medico di Medicina Generale, dal pediatra di libera scelta, negli ambulatori dei Servizi Vaccinali dell’Ulss 9 e nelle farmacie aderenti.

La campagna anti Covid-19 si svolge in parallelo a quella antinfluenzale. I vaccini possono essere somministrati insieme e si utilizzerà la nuova formulazione a mRNA aggiornata alla variante JN.1, anch’essa gratuita.

Quando.

A Verona sono previsti due Open Day per le vaccinazioni, il 26 ottobre e il 9 novembre, con prenotazione obbligatoria. Gli interessati possono trovare il calendario e le modalità di accesso sul sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.