Passeggiata a Veronetta, via XX Settembre chiusa al traffico: ecco quando.

Passeggiata a Veronetta: il 12 ottobre l’arte esce dagli spazi museali e incontra il silenzio di una strada chiusa al traffico, quella di via XX Settembre. Un’idea di Artverona per ascoltare il sussurrare delle persone che passeggiano, in un quartiere che sa coniugare la storia alla cultura contemporanea.

Succede a Veronetta, che per il secondo anno, grazie al progetto Attraverso Veronetta, a cura di Maria Marinelli, propone iniziative culturali collegate al programma Art&TheCity, organizzato da ArtVerona, la Fiera d’Arte moderna e contemporanea in programma dal 11 al 13 ottobre nel polo fieristico di Veronafiere, e dalle diverse realtà del territorio.

‘Attraverso Veronetta’, progetto promosso dal Comune insieme ad ArtVerona, è una passeggiata lungo i palazzi storici di via XX Settembre. Curiosità e immaginazione saranno le due chiavi di lettura per approcciarsi al percorso lungo i palazzi visitabili solo dall’esterno in un’atmosfera magica, immersi nel silenzio di una delle grandi arterie cittadine che per l’occasione sarà chiusa al traffico.

Il percorso.

Il percorso prevede due visite guidate con partenza dall’Edicola Sociale di piazza Santa Toscana, una alle ore 19.30 e l’altra alle ore 22 del 12 ottobre.

Le tappe del percorso: Edicola Santa Toscana, Porta Vescovo, Bastione Maddalene (parco e interno del bastione). Provianda Santa Marta, Palazzo Bocca Trezza, Vicolo Terrà e Convento Santa Caterina, Palazzo Marogna.

Via XX Settembre sarà chiusa al traffico.

Per garantire lo svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti, dalle ore 19 alle ore 23.30 sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via San Paolo e il numero civico 103 dell’omonima strada, oltre a vicolo Fontanelle San Nazaro, vicolo Terrà, vicolo Lungo, vicolo Storto, vicolo Vetri, via Maffi e vicolo Colombine.