Tragedia in montagna, precipita e muore docente dell’Università di Verona

Tragedia sul monte Legnone, precipita e muore Francesca Rossi, docente dell’Università di Verona.

Una tragedia che ha scosso anche Verona, e in particolare l’Ateneo scaligero: Francesca Rossi, 45 anni, è precipitata ieri pomeriggio, domenica 13, dal Monte Legnone, nelle Alpi Orobie, perdendo la vita. Rossi era docente di Econometria all’Università di Verona. Lascia il marito Antonio e i due figli, Giorgio e Clara.

L’incidente è avvenuto verso le 14. La donna stava scendendo la via Normale del Monte Legnone, nel comune di Colico, insieme al fratello. Durante l’escursione, in un punto particolarmente esposto, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per circa 200 metri.

I soccorsi hanno impiegato due ore per recuperare il corpo, ma purtroppo i tentativi di salvataggio sono stati vani. Il medico d’urgenza ha constatato il decesso e la salma è stata recuperata, mentre il fratello, sotto shock, è stato accompagnato a valle.

I funerali di Francesca Rossi si terranno mercoledì 16 ottobre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Tirano, in provincia di Sondrio.