Università di Verona protagonista di un programma Rai.

L’Università di Verona sarà al centro della prossima puntata di Linea verde Italia, in onda sabato 19 ottobre 2024 alle 12:30 su Rai 1. Durante l’episodio, le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna ci porteranno a scoprire Verona, una città che si distingue per l’impegno dei suoi cittadini nella cura dei beni comuni.

La puntata, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, metterà in evidenza le iniziative dell’università in tema di sostenibilità. Matteo Nicolini spiegherà i progetti sostenibili attuati nel campus Santa Marta, mentre Linda Avesani presenterà l’iniziativa èVRgreen week, di cui è la responsabile scientifica.