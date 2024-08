Scontro tra due moto a Verona, gravi i due motociclisti

Incidente tra due moto in viale Cristoforo Colombo a Verona.

Terribile incidente tra due moto nella serata di ieri, martedì 27 agosto, a Verona: erano circa le 23.30 quando i due mezzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati mentre percorrevano viale Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Da Mosto.

Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. I due motociclisti, un veronese e un emiliano, apparsi subito in gravi condizioni, sono stati trasportati in codice rosso al vicino ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)