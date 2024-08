Libri satanici nella casetta del bookcrossing di Povegliano.

Libri satanici nella casetta del bookcrossing di Povegliano: un grave episodio di vandalismo, un profondo disprezzo per la cultura e il rispetto degli spazi comuni. Questo angolo di scambio si trova lungo la pista ciclabile delle risorgive che collega l’Adige al Mincio. Questa, parte da San Giovanni Lupatoto e arriva fino a Villafranca.

Il bookcrossing.

Si tratta di un’iniziativa che promuove la condivisione gratuita dei libri per incentivare la diffusione della cultura. In questo caso, però, la cultura ha assunto sfumature inquietanti. Infatti, recentemente, il punto di Povegliano è stato vandalizzato da sconosciuti che hanno prima gettato nel fiume i libri presenti nella casetta, per poi sostituirli con testi di contenuto esoterico e demoniaco. A fare l’amara scoperta è stato un appassionato lettore, che cercando un libro, ha trovato tra i testi disponibili, solo volumi su sette sataniche e occultismo.

Il bookcrossing è fondamentale non solo per arricchire il patrimonio culturale, ma anche per promuovere il benessere emotivo, stimolando la curiosità e la riflessione. Per i cittadini e l’amministrazione, questo atto rappresenta un grave episodio che auspicano, non si ripeta mai più.