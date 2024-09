A Povegliano l’area industriale ex ROI cede il posto a case e negozi.

L’area industriale ex ROI cede il posto a case e negozi: riqualificazione totale in vista per una delle aree più discusse di Povegliano Veronese. L’amministrazione Tedeschi nel consiglio comunale di venerdì 27 Settembre ha infatti chiuso un accordo di lottizzazione storico per il paese, approvando il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla cosiddetta area ex R.O.I (Raffinerie Olearie Italiane) che si trova nella zona sud-ovest dell’abitato.

La R.O.I era un’azienda specializzata nella produzione di margarina e sapone chiusa nel 1990 a seguito di un’ordinanza comunale che ne contestava le emissioni di sostanze inquinanti sia in acqua che in aria. Da allora il fabbricato è rimasto dismesso per decenni e utilizzato solo parzialmente – in epoca recente – come luogo per la vendita di materiali edili.

“Si tratta di un accordo economicamente vantaggioso per il comune che permetterà inoltre di sistemare un’area che la cittadinanza chiedeva da anni – spiega Maurizio Facincani, vicesindaco con delega al bilancio -. La perequazione in opere a favore del comune ammonta a circa 300mila euro, contando anche la rotonda all’incrocio con la SP24 già realizzata. Inoltre ci saranno entrate derivanti dai costi di costruzione che le imprese pagheranno edificando i lotti.”

Sono 2 le aree di proprietà della ditta Absolute Re Spv di Milano che saranno interessate dall’intervento e dalla bonifica, secondo quanto dettagliato nel piano di lottizzazione redatto dall’architetto Luca Rovaglia. La più grande si trova in corrispondenza dell’ex area industriale (contingente all’abitato) e sarà a vocazione residenziale, mentre una seconda area più piccola – distante poche decine di metri e separata dal tratto stradale della provinciale – avrà destinazione d’uso commerciale.

In cambio del via libera, l’amministrazione comunale otterrà a carico del privato la realizzazione dell’urbanizzazione primaria (strade, illuminazione, fognature, etc) e l’allargamento del ponte sul Tartaro di via S. Ulderico, aree verdi (tra cui un’area cani) per circa un quarto dei 26.000 mq interessati dai lavori e un parcheggio su via Cavour.

Verrà inoltre definito un raccordo ciclopedonale tra l’attraversamento esistente sull’SP24 e la strada bianca che attualmente conduce a via Caduti di Nassirya. In pratica le biciclette potranno partire dal centro del paese con un collegamento sicuro ai 50Km della ciclovia del Tartaro. La Absolute Re avrà 2 anni per realizzare queste opere.

“Portiamo a casa un successo straordinario per la nostra comunità – spiega la sindaca Roberta Tedeschi, che gestisce anche le deleghe di edilizia e urbanistica – Uno spazio che per anni è stato simbolo del passato produttivo del paese sarà un esempio di rigenerazione urbana. Il progetto consentirà infatti di avere un’area con piccoli condomini o villette, senza andare a consumare ulteriore suolo, senza costi per i cittadini e con una pista ciclabile immersa in un’ampia fascia verde lungo il Tartaro. Ci sarà inoltre un’opportunità di lavoro anche per il nostro tessuto economico, da sempre ricco di imprese e professionisti del mondo dell’edilizia. Sostenibilità e qualità della vita sono al centro delle nostre scelte”.