Elezioni amministrative a Verona.

Elezioni a Verona, ora ci siamo davvero. Domenica urne aperte dalle 7 alle 23. A Verona circa 200mila veronesi sono chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Verranno rinnovati anche gli 8 parlamentini delle Circoscrizioni cittadine. In città, ma anche in tutti gli altri comuni della provincia di Verona, urne aperte anche per i 5 referendum sulla giustizia.

Le operazioni di scrutinio dei referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione, mentre per le amministrative si procederà lunedì pomeriggio, a partire dalle 14: prima con il consiglio comunale e il sindaco, poi con le Circoscrizioni. Se nessuno dei 6 candidati sindaci avrà raggiunto il 50% più uno dei voti, si dovrà procedere al turno di ballottaggio tra i primi due, turno in programma domenica 26 giugno.

Questo l’ordine dei candidati sindaci e delle rispettive liste.

1) Flavio Tosi: Pensionati Veneti, Fare!, Lista Tosi, Tosi C’è, CSU Veneta, Ama Verona, Forza Italia, Prima Verona, Movimento Difesa Sociale

2) Anna Sautto: 3V Verità Libertà

3) Damiano Tommasi: Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde Demos-Volt

4) Alberto Zelger: Zelger Sindaco Libertà Nelle Scelte, Il Popolo della Famiglia, Verona per la libertà

5) Paola Barollo: Costituzione Verona Libero Pensiero

6) Federico Sboarina: Veneta Autonomia Noi con l’Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Sboarina Sindaco Battiti, Verona Domani Coraggio Italia, Verona al Centro.

QUI il facsimile della scheda elettorale.

QUI tutti i candidati al consiglio comunale di Verona.

Tessera elettorale.

Lo Sportello di via Adigetto e l’Ufficio elettorale rimarranno aperti in via straordinaria con i seguenti orari: venerdì 10 e sabato 11, dalle ore 9 alle 18 e domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. L’ingresso, fino alle ore 23 di domenica, è libero e senza appuntamento. Tutti dovranno accedere da via Pallone 13.

In caso di smarrimento, esaurimento degli spazi, ristampa con aggiornamento dell’indirizzo o ritiro di tessere elettorali in giacenza, è possibile recarsi negli appositi uffici. Fino alle ore 13 di giovedì 9 giugno è anche possibile effettuare il servizio di richiesta e ritiro della tessera elettorale allo sportello Protocollo Informatico a Palazzo Barbieri (ingresso al pubblico del Municipio, piazza Bra 1, piano terra poi a destra).

Elezioni a Verona, numero verde.

Con la chiamata all’800300170, completamente gratuita, si possono chiedere all’Ufficio Elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali; seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale; tessera elettorale (in caso di smarrimento, di trasferimento di residenza); problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito; modalità di riscossione onorari componenti di seggio.

Accesso al seggio con mascherina.

La mascherina protettiva al seggio, secondo le ultime disposizioni, è “fortemente raccomandata” ma non obbligatoria. Non è necessaria una Ffp2 ma può andare bene anche una mascherina chirurgica. Non sussiste, quindi, un obbligo di legge, anche se è caldamente consigliato indossarla.

Ztl.

Per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà libero dalle ore 14.30 di sabato 11, alle ore 10 di martedì 14 giugno.

I Comuni della provincia di Verona al voto: tutti i candidati.

Elezioni in provincia di Verona: oltre che nel capoluogo si vota anche in altri 13 Comuni: Caldiero, Casaleone, Cazzano di Tramigna, Cerea, Gazzo Veronese, Illasi, Ronco all’Adige, Roverchiara, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, Soave, Villa Bartolomea e Zevio. Tra questi, solo a Cerea è previsto l’eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno.