Flavio Tosi per il dopo Zaia in Veneto, Tajani lancia l’ex sindaco

Regionali 2025 in Veneto, il leader di Forza Italia Antonio Tajani da Verona lancia la candidatura dell’ex sindaco Flavio Tosi.

Per il dopo Zaia in Veneto, in vista delle elezioni regionali del 2025, la corsa è già partita da un pezzo, e per il centrodestra si annuncia una battaglia all’ultimo sangue. La Lega, persa l’opportunità del terzo (che poi sarebbe stato il quarto) mandato dell’attuale governatore, non vuol saperne di mollare, nemmeno di un centimetro, e vuole esprimere il candidato della coalizione. Fratelli d’Italia mette sul piatto i numeri, e fa la voce grossa. E Forza Italia? A scombinare ancora di più le carte ci pensa Antonio Tajani, che proprio da Verona, a margine di LetExpo, lancia la candidatura dell’ex sindaco Flavio Tosi. Che dopo essere partito leghista, è ora coordinatore regionale proprio di Forza Italia.

“In Veneto abbiamo un leader regionale che può essere candidato alla presidenza della Regione, mi riferisco a Flavio Tosi – ha detto Tajani -. Ora vedremo, ne parleremo con gli alleati. Ma il rispetto che noi abbiamo nei confronti degli altri, deve essere lo stesso rispetto riservato a noi”. Insomma, Forza Italia nella partita del candidato per il dopo Zaia vuol far sapere che c’è. Così, giusto per complicare ancora di più le cose.