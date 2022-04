Federazione tra Azione e +Europa, l’esordio a Verona.

Ha scelto Verona per l’esordio in Veneto la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, il partito fondato da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova. Il nuovo soggetto politico porterà nella competizione elettorale veronese, come gli stessi promotori sostengono, “le idee e i valori liberaldemocratici, europeisti e riformisti con una lista in appoggio alla candidatura di Damiano Tommasi, come forza propulsiva ed innovativa della coalizione di centro sinistra e del progetto Rete!”

Azione e +Europa iniziano così a dare vita concretamente a una nuova offerta politica, sia a livello nazionale che locale. Tra le priorità elencate dai due segretari provinciali, Lorenzo Dalai di +Europa e Marco Wallner di Azione, figurano un rilancio di Verona in chiave europea, la valorizzazione degli asset strategici della città, come Agsm, Fiera e aeroporto, l’approvazione di misure economiche urgenti a sostegno di imprese e famiglie colpite dall’attuale rialzo dei costi dell’energia (ad esempio l’abbassamento della Tari e l’aumento della no tax area sull’addizionale comunale Irpef) e, infine, la cancellazione dell’immagine distorta che si è delineata nel tempo: in riva all’Adige, infatti, si è sempre stati accoglienti e inclusivi fin dai tempi di Cangrande della Scala.

La lista di Azione e +Europa, con tutti i relativi candidati, verrà ufficialmente presentata nei prossimi giorni.