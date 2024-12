De Carlo: “Io presidente del Veneto? Solo un pazzo direbbe di no”

Verso il voto in Veneto, il senatore Fdi Luca De Carlo: “Io presidente? Meloni non me lo ha chiesto. Ma se me lo chiedesse…”

Il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo ha commentato le voci su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Veneto durante un’intervista al programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. “Io voglio vedere la mia regione in mano al centrodestra, noi di Fratelli d’Italia lavoreremo per avere un presidente, ma non necessariamente imporremo un nome”, ha dichiarato De Carlo.

Quando i conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, gli hanno chiesto se la premier Giorgia Meloni gli avesse chiesto di candidarsi, il senatore ha risposto: “No, assolutamente no. Se me lo chiedesse? Solo un pazzo direbbe di no, ma magari io sono pazzo, chi lo sa… Manca più di un anno però, non ha senso parlarne ora”.

La fattoria e la passione per Che Guevara.

Durante l’intervista, De Carlo ha condiviso aspetti inediti della sua vita, svelando il suo amore per la campagna. Un altro lato curioso della personalità del senatore è la sua passione per Che Guevara, icona rivoluzionaria. “Io sono un fan del Che. Lui è un lottatore per la libertà dei popoli”, ha spiegato. Aveva un poster in camera da giovane? gli hanno chiesto. “No, ma ho la maglietta col suo volto, ed è di colore grigio. Quella rossa non mi piace proprio”.

Prospettive future.

Sebbene manchi ancora molto tempo alle elezioni regionali, il nome di Luca De Carlo inizia a circolare come possibile candidato alla presidenza del Veneto. Per ora, però, il senatore preferisce rimandare ogni discussione: “Non ha senso parlarne ora”.