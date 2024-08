Tutto pronto per la mostra delle pesche di Pescantina di sabato.

A partire dalle ore 10 in via Ponte, nel cortile delle scuole, sabato 10 agosto si svolgerà la mostra delle pesche di Pescantina. Un momento clou per promuovere il territorio e i suoi prodotti. La Mostra delle Pesche si tiene nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune per la Sagra di San Lorenzo.

“Con la Mostra, l’amministrazione di Pescantina e la Fondazione offrono agli operatori un’irrinunciabile – oltre che storico – appuntamento di promozione di uno dei cardini dell’economia locale“. Sottolinea Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina.

Alla mostra che festeggia quest’anno la sua 78esima edizione, parteciperanno una trentina di aziende dei comuni di Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona e Villafranca che operano con il marchio PrinciPesca.