Presentato l’evento “Stelle della Lirica” al parco giardino Sigurtà.

La cornice estiva del parco Sigurtà, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Stelle della Lirica” che si terrà il 19 agosto al Giardino alle 20:30. L’evento è giunto alla 14esima e vedrà artisti di grande calibro che si esibiranno nelle arie d’opera più conosciute, con un omaggio a Puccini.

L’evento.

Stelle della Lirica è il concerto lirico organizzato Arti e Mestieri Valeggio, associazione di promozione culturale che organizza eventi musicali, e con la Proloco di Valeggio. È ormai una delle manifestazioni più apprezzate nel calendario eventi del parco. L’anno scorso il concerto ha accolto quasi 1000 spettatori.

I protagonisti.

A esibirsi sul palcoscenico del Parco Sigurtà, ci sarà il tenore comasco Marco Berti, tra i più importanti artisti dell’ultimo ventennio. Cantante di grande esperienza che ha lavorato con grandi direttori d’orchestra come Zubin Metha e Riccardo Muti. Il cantante ha debuttato alla Scala di Milano per poi partecipare in spettacoli in teatri nazionali come all’Arena di Verona e internazionali come il Covent Garden di Londra e il Met di New York.

Una presenza femminile nel trio di artisti sarà il soprano Claudia Pavone, vicentina, dalla voce ricca di sfumature e vincitrice di numerosi concorsi lirici italiani e internazionali. Ha lavorato con il maestro Muti e si è esibita nei più prestigiosi teatri come la Fenice, il San Carlo di Napoli. Ha calcato le scene anche in Francia, Spagna, Cina, Giappone e Germania.

A manifestare le doti di baritono arriverà Devid Cecconi, artista fiorentino che ha lavorato in Italia, come al Festival Puccini a Torre del Lago e al Teatro dell’Opera di Roma, alle Terme di Caracalla, e all’estero al National Center of Performing Arts a Mumbai. Inoltre, con il Teatro Regio di Parma è stato protagonista di una tournée in Cina con Rigoletto. Artista che vanta un grande repertorio, ha una vocalità capace di grandi emozioni.

A dirigere i cantanti e l’orchestra dei Colli Morenici sarà il maestro Giuseppe Vaccaro, presenza ormai costante all’appuntamento musicale del parco. Diplomato in pianoforte, composizione, musica da camera e direzione d’orchestra, il musicista siciliano ha lavorato nei teatri italiani come il Bibiena di Mantova, il teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Nei palcoscenici di Parigi, Barcellona, Vienna e in Giappone e alla Wigmore Hall di Londra. È stato definito “eccellenza siciliana nel mondo” (D. Ciranni su “Oggimedia.it”) ed è anche compositore e docente di pianoforte.

L’Orchestra dei Colli Morenici è nata nel 2006 da un’idea di alcuni musicisti mantovani che hanno voluto creare un gruppo di professionisti, volto a valorizzare il territorio virgiliano dal punto di vista artistico e musicale. Il nome stesso scelto per l’ensemble ha profonde radici e legami con i luoghi che rappresenta. Il gruppo musicale, dalla struttura flessibile, vanta collaborazioni con cantanti italiani di vario genere e ha suonato in alcuni dei più importanti teatri nazionali. Tra questi, il Teatro Bibiena, il Teatro Sociale di Mantova, il Teatro Ristori di Verona, il teatro Verdi di Busseto, Palazzo Te e Duomo di Mantova, il Palazzo Reale di Monza.

Biglietti.

I biglietti per il concerto sono in vendita alla pro loco di Valeggio (tel. 045/7951880) e il costo è di 15,00 euro. In caso di maltempo, il concerto si terrà il 20 agosto.