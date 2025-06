Adige in festa: Pescantina pronta per il San Rocco River Festival

Notti d’estate a Pescantina: San Rocco River Festival si accende sulle rive dell’Adige.

Dal 13 al 15 giugno, Pescantina accende le rive dell’Adige con il San Rocco River Festival, pronto a trasformare l’omonima piazza in un villaggio del divertimento.

Ogni sera, dalle 18 fino a mezzanotte, lo spazio lungo il fiume ospiterà concerti, dj set e street food per tutti i gusti. Un’occasione per vivere il paese in una veste completamente nuova, tra profumi invitanti e ritmi coinvolgenti.

Sul palco si alterneranno generi e atmosfere: si parte venerdì 13 con la live band di Alberto Salaorni & Al-B.Band, per una serata all’insegna della musica d’autore in versione pop fashion. Sabato sarà la volta del 90’s Party, un omaggio ai tormentoni e ai balli degli anni Novanta, con Luca Martini ed Egy-B alla console. Domenica si chiude col botto con il Rock’n Roll di Old Ranch.

Ma la musica non è l’unica protagonista. A soddisfare l’appetito ci pensano i food truck, selezionati tra i migliori: dagli arrosticini abruzzesi firmati Arrosticì alle specialità sudamericane di Sabor do Brasil, passando per gli hamburger di Bomber Truck, i panini ricchi di The Club Sandwich e i sapori emiliani dell’Osteria Modenese.

E mentre gli adulti si godono concerti e gastronomia, i più piccoli potranno divertirsi in un’area bimbi dedicata, pensata per rendere l’evento adatto a tutta la famiglia.