Incidente a Peri, precipita piccolo aereo: due persone ferite.

Un piccolo aereo è caduto nella mattinata di oggi, venerdì 13 giugno, a Peri di Dolcè. Non si conoscono al momento i motivi dell’incidente. Il velivolo è precipitato intorno alle ore 11, vicino ai binari della linea ferroviaria, prendendo fuoco dopo lo schianto. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi, i vigili del fuoco di Bardolino e le ambulanze del Suem 118, compreso l’elicottero di Verona emergenza.

Nella caduta il velivolo ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero. Il traffico ferroviario è attualmente interrotto in entrambe le direzioni, l’intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza della zona.

Il bilancio provvisorio dell’incidente aereo al momento è di due persone ferite e trasportate in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. I due feriti, pilota e passeggero, sono usciti in maniera autonoma dal velivolo precipitato e non sono in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri, con l’obiettivo di far luce sulla dinamica di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++