Verona by night: tutto pronto per la corsa tra le “Mura”

Mura Urban Trail 2025: tutto pronto per l’emozionante corsa notturna lungo le mura di Verona.

Torna sabato 14 giugno l’appuntamento con il Mura Urban Trail 2025, la corsa notturna tra le mura di Verona. Con il claim “Feel the Energy”, l’edizione 2025 promette emozioni, fatica e bellezza lungo tre percorsi immersi nella storia e nella natura: 8, 16 e 30 km tra il centro storico, le colline e la cinta muraria patrimonio Unesco.

Le due gare competitive – la 16 km Brave e la 30 km Wild – sono già sold out, segno del crescente successo della manifestazione. Restano invece aperte le iscrizioni per la 8 km Monumental, la versione non competitiva pensata per tutti: corridori, camminatori e famiglie. Sarà possibile iscriversi direttamente sabato, dalle 14:30 alle 18:00, all’Expo Village del Mura Festival, al Bastione di San Bernardino in Circonvallazione Maroncelli.

Corri, guarda, ama.

Il Mura Urban Trail è molto più di una gara. È un’occasione per vivere Verona da una prospettiva inedita: al calare del sole, correre tra le luci della città e i bastioni storici regala un’atmosfera unica. L’8 km Monumental è l’opzione ideale per chi vuole scoprire i monumenti con calma e suggestione.

Sport, solidarietà e storie da ascoltare.

Come ogni anno, l’evento sostiene un progetto solidale. Torna “Shoestainable – Un altro chilometro insieme”, iniziativa realizzata con la Ronda della Carità Verona Odv, che invita i partecipanti a donare scarpe sportive inutilizzate da destinare a chi vive in difficoltà.

L’Expo Village, cuore dell’evento, sarà animato da incontri e testimonianze. Dalle 16, spazio alle realtà associative, alle 17 il talk con l’atleta Nicola Scotton, autore del libro “Da zero a cento”, seguito alle 17:45 dall’intervento delle Pink Ambassador della Fondazione Veronesi, che parleranno di movimento e prevenzione. A chiudere, alle 18, i consigli di Alberto Patuzzo su come evitare gli infortuni nello sport.

Una medaglia è per sempre.

Ogni partecipante riceverà la medaglia ufficiale del Mura Urban Trail 2025, simbolo di energia, sfida e appartenenza. Il Mura Urban Trail è promosso dal Comune di Verona, organizzato da Studioventisette e APS Even Flow.