Sequestrato dalla Guardia di finanza carico di 24mila litri di alcol etilico proveniente dalla Polonia e spacciato per disinfettante.

Alcol etilico spacciato per disinfettante, sequestrato carico da 24mila litri. La Guardia di finanza di Treviso ha intercettato, nei pressi del casello autostradale di Roncade, un autoarticolato carico di 24 mila litri di alcol etilico proveniente dalla Polonia, falsamente dichiarato come disinfettante.

L’operazione, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla denuncia di tre persone – due cittadini polacchi e un italiano residente in provincia di Reggio Calabria – e al sequestro sia del carico che del mezzo di trasporto. La merce, accompagnata da documentazione irregolare, era destinata a una località in provincia di Foggia e riconducibile a una società calabrese.

Le accuse riguardano l’evasione dell’accisa, stimata in circa 225mila euro, e la circolazione illecita di prodotti soggetti a tassazione. Le indagini successive hanno inoltre permesso di scoprire che la stessa ditta di trasporti aveva già introdotto illegalmente in Italia altri 72 mila litri di alcol, per un’evasione complessiva di circa 750 mila euro.

Secondo gli investigatori, l’alcol sequestrato era destinato alla produzione illegale di bevande alcoliche in laboratori clandestini. Il caso si inserisce in un più ampio filone d’indagine che, tra il 2022 e il 2025, ha portato alla denuncia di 22 persone, al sequestro di tre laboratori tra Foggia, Napoli e Caserta, e all’accertamento di imposte evase per oltre 13 milioni di euro.