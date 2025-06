Fiom Verona accusa Ammann: “Comportamento antisindacale”

Bussolengo, braccio di ferro Fiom e Ammann: sindacato al contrattacco per “Malafede aziendale”.

La Fiom Cgil di Verona respinge le accuse dell’azienda Ammann di Bussolengo, che in una recente nota stampa ha attribuito al sindacato la responsabilità di non aver partecipato a incontri congiunti. “Le accuse mosse al nostro sindacato dalla Ammann Italy di aver disertato incontri con loro, ci convincono sempre di più della malafede dell’azienda”, ha dichiarato Martino Braccioforte, esponente della Fiom veronese.

Il sindacato ha annunciato di aver avviato un procedimento legale per comportamento antisindacale nei confronti della multinazionale, facendo riferimento all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. Secondo la Fiom, l’azienda avrebbe preso decisioni unilaterali senza confronto con le parti sindacali o le istituzioni. “Sono loro che stanno cercando di fare di tutto per non affrontare la situazione e sfuggono ad ogni tipo di confronto serio e strutturato”, ha aggiunto Braccioforte.

La tensione tra Fiom e Ammann nasce dalla gestione della vertenza in corso allo stabilimento di Bussolengo, dove la multinazionale ha avviato una procedura di licenziamento collettivo con la chiusura dei reparti di produzione e magazzino, senza – secondo il sindacato – “una reale crisi aziendale o comunicazioni preventive”.

“Sono mesi che i lavoratori e le lavoratrici scioperano e protestano per colpa delle decisioni aziendali”, afferma ancora la Fiom.

Il sindacato rivendica inoltre di aver chiesto l’intervento della Regione Veneto e ribadisce la propria disponibilità a partecipare a tavoli istituzionali per cercare soluzioni condivise. “Vogliamo affrontare il presente e il futuro dei lavoratori e dell’azienda”, si legge nella nota, sottolineando “l’importanza dello stabilimento di Bussolengo per l’economia locale”.

“L’azienda non ha preso parte all’ultimo incontro promosso dalla Regione“, secondo quanto riferisce la Fiom, che la accusa di “mancanza di serietà e correttezza”. La vertenza resta aperta, con i lavoratori ancora in stato di agitazione.