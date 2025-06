Scoppia la gomma in A4: Nadia Lepore, 48 anni, è morta 10 giorni dopo l’incidente in moto all’ospedale di Verona Borgo Trento.

È morta a Verona Nadia Lepore, la 48enne vittima dieci giorni fa di un incidente in moto lungo l’A4: sarà allestita sabato 14 giugno, dalle ore 8.30 nella Sala del Commiato della Bergamasca a Verdello, la camera ardente. Docente dell’Itis Paleocapa di Bergamo, la professoressa è deceduta lunedì 9 giugno all’ospedale di Borgo Trento, dove era ricoverata in seguito a un grave incidente avvenuto sull’autostrada A4. La notizia è stata diffusa dall’Eco di Bergamo.

Il sinistro risale a una settimana prima, quando Nadia stava viaggiando in moto insieme al marito lungo il tratto autostradale tra i caselli di Soave e Montebello. Un improvviso scoppio della gomma posteriore del mezzo ha fatto perdere il controllo della moto, finita contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e i due sono stati sbalzati a terra.

La donna, nonostante il casco, ha riportato traumi cranici gravissimi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, con l’intervento anche dell’elisoccorso del 118 di Verona. La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale, dove è rimasta in coma per una settimana, fino al decesso.

Il marito Dario ha riportato ferite meno gravi. Venerdì la salma sarà trasferita a Verdello. I funerali si svolgeranno lunedì 16 giugno nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Stezzano.