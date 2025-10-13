Filippo Chignola, classe 2002, chef de La Casa degli Spiriti di Costermano, vince il premio di “Giovane dell’anno”.

Filippo Chignola, chef de La Casa degli Spiriti di Costermano sul Garda è stato insignito del premio “Giovane dell’anno” all’interno della nuova edizione della Guida Venezie a Tavola 2026, fondata da Luigi Costa e oggi diretta da Gianluca Montinaro. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 13 ottobre presso la Distilleria Marzadro di Nogaredo (TN), in occasione della presentazione ufficiale della guida che ogni anno racconta le eccellenze gastronomiche del Triveneto.

Questa la motivazione della premiazione al giovane chef: “A un giovane talento, ricco di promesse, che già ora ben dimostra di avere lungimiranza, ottime capacità tecniche, saldo sguardo all’orizzonte, e profondità di ricerca.”

Il riconoscimento a Filippo Chignola, classe 2002, conferma il talento e la visione di un giovane chef che ha saputo portare nuova linfa a La Casa degli Spiriti, ristorante iconico affacciato sul lago di Garda. La sua cucina fine dining si distingue per l’identità chiara e per il gusto personale, costruito tra l’esperienza accanto al padre Federico, la formazione con maestri come Antonino Cannavacciuolo e Ana Roš, e le suggestioni raccolte in viaggi e osservazioni continue. Nei suoi piatti emergono eleganza e precisione, un linguaggio gastronomico maturo che intreccia memoria e contaminazioni.

“Orgoglioso di questo riconoscimento”.

“Ringrazio Luigi Costa e la Guida Venezie a Tavola per questo riconoscimento, che mi rende davvero orgoglioso. Ma soprattutto ringrazio la mia famiglia, che ogni giorno mi supporta e mi sopporta, e tutta la mia brigata: se sono qui oggi è anche grazie a loro. Ogni giorno ripeto ai ragazzi che lavorano con me di divertirsi e di fare ciò che amano, perché alla fine quello che conta è mettere passione in ciò che si fa. Solo così, con il tempo, i risultati arrivano”, ha dichiarato Filippo Chignola durante la premiazione.