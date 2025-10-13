Verona, al via il Concorso Internazionale “Elsa Respighi”

Tutto pronto a Verona per la decima edizione del Concorso internazionale Elsa Respighi.

Verona si prepara per la decima edizione del “Concorso internazionale Elsa Respighi, Liriche da camera ottonovecento italiano”. Una competizione di alto profilo dedicata alla musica vocale da camera italiana. L’evento, che rende omaggio alla figura della compositrice Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi, si svolgerà con appuntamenti culturali e musicali dal 15 al 26 ottobre 2025.

La manifestazione è stata ideata nel 2015 dal Duo Lia Lantieri (soprano e Direttore artistico) e Luisa Zecchinelli (pianista e Presidente) e ha ottenuto riconoscimenti di prestigio, tra cui il patrocinio del Ministero Italiano della Cultura, oltre a quelli di Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona e Camera di Commercio.

La competizione: focus e partecipanti.

Il Concorso è riservato a cantanti e pianisti (Duo cameristico “voce-pianoforte”) di età compresa tra i 18 e i 38 anni, provenienti da ogni parte del mondo. Nelle edizioni precedenti ha richiamato musicisti da oltre venti Paesi, inclusi Cina, Corea, Russia, Francia e Stati Uniti.

Il programma della competizione è interamente dedicato al repertorio vocale cameristico italiano in lingua italiana, spaziando dal periodo di fine ‘800 fino alla metà del ‘900 (dalla Romanza alla Melodia o Lirica da camera). Dal 2019, è stata aggiunta una sezione dedicata alle opere di compositori contemporanei.

La fase finale del Concorso si terrà a Palazzo Verità Poeta e si articola in due giornate.

25 ottobre 2025: Prova Semifinale (riservata).

Prova Semifinale (riservata). 26 ottobre 2025: Concerto Finale (aperto al pubblico alle ore 18:00) con la premiazione dei Duo vincitori e l’assegnazione dei Concerti Premio.

Appuntamenti culturali e premi.

L’evento sarà preceduto e accompagnato da concerti a ingresso gratuito che richiamano i successi delle edizioni precedenti.

15 ottobre 2025 (Palazzo Verità Poeta, ore 18:00): Concerto inaugurale con il Duo Vincitore del Primo Premio 2024, il soprano Viola Nelfi e la pianista Marinella Dell’Eva , con musiche di compositori come Respighi, Donaudy e Pizzetti.

(Palazzo Verità Poeta, ore 18:00): con il Duo Vincitore del Primo Premio 2024, il soprano e la pianista , con musiche di compositori come Respighi, Donaudy e Pizzetti. 19 ottobre 2025 (Casa Museo Fioroni, Legnago, ore 17:00): Concerto Premio “Museo Fioroni 2024” con il mezzosoprano Lorenza Cevasco e il pianista Mattia Torriglia, in un recital dedicato a Bellini, Verdi e Respighi.

Durante la serata finale del 26 ottobre, sarà presentata la nuova pubblicazione musicale del Concorso, Omaggio a Elsa Respighi “Cinque liriche per voce e pianoforte” di compositori contemporanei, alla presenza degli autori stessi.

La Giuria di questa edizione è composta da sei noti concertisti, didatti e professori di Conservatorio di profilo internazionale, presieduta dal mezzosoprano bulgaro Evghenia Dundekova. I premi istituiti dal Comune di Verona, Fondazione Cattolica e Agsm Aim, includono borse di studio e numerosi Concerti Premio che impegneranno i Duo vincitori in recital per tutto il 2026 in rassegne e sedi prestigiose di Verona, tra cui la Società Letteraria e l’Auditorium del Conservatorio “E.F. Dall’Abaco.