Fa giardinaggio e la spesa al mercato: falso cieco dal 1972 scoperto dalla finanza a Vicenza: ha incassato un milione in sussidi.

La Guardia di finanza di Vicenza ha scoperto un falso cieco che per oltre cinquant’anni ha percepito indebitamente più di un milione di euro in indennità e sussidi destinati ai non vedenti. L’uomo, un settantenne dell’area di Arzignano, risultava cieco assoluto dal 1972 ma, a seguito di un’indagine durata due mesi, è stato ripreso mentre svolgeva in autonomia attività quotidiane, tra cui il giardinaggio e la spesa al mercato. Le prove raccolte, confermate anche da una perizia specialistica, hanno portato al suo rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato.

Le prestazioni assistenziali sono state immediatamente sospese, mentre la Corte dei Conti del Veneto è stata informata per i profili di responsabilità erariale. Inoltre, una verifica fiscale ha accertato proventi illeciti per oltre 200 mila euro relativi agli ultimi cinque anni, sui quali saranno applicate misure patrimoniali.