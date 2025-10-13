Illasi si tinge di Rosa: in arrivo la corsa benefica per la prevenzione

“Illasi in Rosa 2025”: corre e cammina la solidarietà per la prevenzione del tumore al seno.

Il Comune di Illasi si tinge di rosa per un’importante iniziativa a sostegno della prevenzione del tumore al seno. Sabato 18 ottobre 2025 si terrà la manifestazione “Illasi in Rosa 2025”, una corsa e camminata non competitiva aperta a tutti, con finalità interamente benefiche.

L’evento, promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Ulss 9 Scaligera in collaborazione con l’amministrazione comunale e altre associazioni, si inserisce nel contesto delle attività di sensibilizzazione dedicate alla lotta contro il tumore al seno.

Programma della giornata.

La partenza è fissata per le ore 14:30 da Piazza Polonia. Il percorso si snoda su una distanza di 6 km, con la possibilità di ripeterlo per chi lo desidera.

Sebbene l’iniziativa sia primariamente pensata per le donne, la partecipazione è aperta anche agli uomini che desiderano sostenere la causa e correre o camminare insieme per la solidarietà.

Beneficenza.

Il ricavato totale della manifestazione sarà devoluto all’associazione Andos comitato di Verona Odv (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno). I fondi raccolti andranno quindi a sostenere direttamente le attività dell’associazione nel territorio veronese.

L’evento gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona, del Comune di Illasi e del Coni Uisp Sportpertutti Comitato di Verona, oltre al supporto dei Volontari.