Cucina d’autore e cocktails scenografici: chi sono i giovani “master” della nuova “Casa degli spiriti” a Costermano sul Garda.

La Casa degli Spiriti si rinnova grazie a due giovani chef: tradizione di famiglia e nuova cucina d’autore a Costermano sul Garda. Si tratta del ristorante iconico con vista sul Lago di Garda che apre un nuovo capitolo e si affida alla nuova generazione, tra piatti d’autore, cocktail spettacolari e una cantina da collezione.

A dare slancio a questa nuova avventura sono Filippo e Lorenzo Chignola, giovani eredi di una storia di famiglia iniziata quasi trent’anni fa grazie ai genitori Federico Chignola e Sara Squarzoni. Oggi la tradizione incontra una ventata di modernità: Filippo, 22 anni, porta in cucina idee fresche, nate dall’esperienza al fianco di chef come Cannavacciuolo e Ana Roš. In sala, Lorenzo accoglie gli ospiti con uno stile elegante ma informale, guidando anche la selezione di oltre 1.500 etichette della cantina.

Nel menù degustazione, i sapori si intrecciano: si parte dai gusti di casa con amuse bouche della tradizione, si vola in Asia con piatti ispirati al Giappone e allo Sri Lanka, come il branzino speziato marinato nel latte di mandorla.

Ad arricchire l’esperienza ci sono cocktail-serviti in modo scenografico e interattivo, pensati per accompagnare ogni portata. Anche la cantina è un piccolo tesoro: grandi etichette convivono con vini di piccoli produttori scovati personalmente dalla famiglia.