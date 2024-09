Nogara di nuovo nel mirino dei carabinieri dopo l’omicidio di agosto

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri a Nogara e dintorni.

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri di Villafranca nella serata di ieri, 26 settembre, a Nogara e dintorni. I controlli dell’Arma nella Bassa veronese, intensificati dopo l’arresto di un giovane extracomunitario ritenuto responsabile di omicidio, nelle settimane scorse avevano già portato a denunce e sequestri di droga.

A conclusione dell’attività, coordinata dal Comandante della Stazione di Nogara, sono state controllate oltre 85 persone e 31 veicoli: un automobilista è stato sanzionato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, 2 giovani sono stati segnalati in via amministrativa per assunzione di stupefacenti ad uso personale, sono state elevate 5 contravvenzioni al codice della strada ed eseguite verifiche amministrative in 4 esercizi commerciali.

Inoltre, sono stati sequestrati 14 grammi di hashish a carico di ignoti, ritrovati sulla pubblica via. I con­trol­li del­l’Ar­ma pro­se­gui­ran­no per ga­ran­ti­re la pre­ven­zio­ne dei rea­ti e la si­cu­rez­za dei cit­ta­di­ni non­ché per con­tra­sta­re le con­dot­te ir­re­spon­sa­bi­li di gui­da che met­to­no a re­pen­ta­glio l’in­co­lu­mi­tà de­gli uten­ti del­la stra­da.