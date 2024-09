Rubano un monopattino all’Adigeo e prendono a sassate un vigilante: arrestati

Tentato furto di un monopattino al centro commerciale Adigeo e sassate a un vigilante: due arrestati dai carabinieri.

Tentano di rubare un monopattino, due nei guai. L’episodio è accaduto nei pressi dell’ingresso del centro commerciale Adigeo, dove la vittima aveva posteggiato il proprio monopattino. Era la tarda serata del 17 settembre quando un addetto alla vigilanza del centro commerciale ha notato due soggetti, di etnia nordafricana, tentare di forzare un lucchetto con il chiaro intento di appropriarsi di un monopattino elettrico che era stato lì parcheggiato.

Scoperti, i due soggetti reagivano cercando di colpire il vigilantes che era intervenuto per fermarli, lanciandogli contro sassi e bottiglie di vetro, e minacciandolo anche con un coltello.

L’intervento immediato dei carabinieri della Radiomobile di Verona ha permesso di individuare i due autori mentre si allontanavano con lo scopo di guadagnarsi la fuga, per poi nascondersi sul retro di un automezzo parcheggiato all’interno di una corte condominiale sperando, invano, di non essere rintracciati.

Individuati dai carabinieri, i due hanno reagito cercando di opporsi anche al fermo del militari ma comunque sono stati bloccati, accompagnati in caserma e arrestati per tentata rapina impropria aggravata in concorso e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Informata immediatamente l’autorità giudiziaria, i due extracomunitari sono stati associati presso il carcere di Verona Montorio.