Temporali anche forti in arrivo, scatta l’allerta meteo in Veneto

Meteo in Veneto, possibili temporali anche forti nelle prossime ore.

Dalla serata di oggi, domenica 22, scatta l’allerta meteo per possibili temporali anche forti a Verona e in tutto il Veneto. È atteso infatti per la serata di oggi e per domani un peggioramento delle condizioni del tempo sul Veneto. Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valevole dalle ore 21 di oggi alle ore 00 di martedì 24.

Le previsioni indicano tempo instabile per la serata/notte di oggi, domenica 22 e per domani, lunedì 23 maggio, con fasi di precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centro settentrionali. Sono possibili anche locali fenomeni intensi, in particolare forti rovesci.