Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: cieli grigi e pioggia, nei prossimi giorni neve anche a quote medio-basse.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La campana di alta pressione che domina la scena da giorni è prevista in ritirata proprio con il fine settimana e lascerà spazio a un sistema perturbato in arrivo dall’oceano Atlantico.

Previsioni.

Per sabato cielo nuvoloso o molto nuvoloso sin dal mattino e tale permane per tutta la giornata. Al momento non sembrano previste precipitazioni degne di nota, in tutti i casi potrebbe piovere sebbene in modo davvero poco intenso dalle ore pomeridiane. I venti tendono a rinforzare da est e le temperature non subiscono particolari variazioni.

Domenica al mattino cielo nuvoloso ma sempre senza precipitazioni, dal pomeriggio è atteso un ulteriore aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge di maggiore intensità che proseguono fino al termine della giornata. Le temperature minime della notte sono previste in aumento le massime in lieve calo, i venti moderati sempre orientali.

Tendenza.

La situazione prevista è in evoluzione pertanto necessiterà di ulteriori conferme ad ogni modo da metà settimana al momento pare entrare aria più fredda associata a un debole sistema perturbato. Se così resteranno le cose, non sono escluse deboli nevicate fino a quote medio basse e altre piogge in pianura in un clima quasi invernale