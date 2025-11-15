Domani, domenica 16 novembre, torna la Run Marathon a Verona.

Domenica 16 novembre, gli appassionati di running si daranno appuntamento in città per la Verona Run Marathon. Saranno pertanto necessarie le seguenti modifiche alla viabilità. Ma già da oggi, sabato 15, ci sono obblighi e divieti da rispettare.

È istituito il divieto di transito a veicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette, per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, lungo le vie interessate dal percorso podistico.

Dalle ore 15 del 15 novembre alle ore 13 del 16 novembre: in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, tra l’ingresso riservato agli autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia, ambo i lati; in piazzale Olimpia, sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord e compresa tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare, ambo i lati; in piazzale Olimpia, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Frà Giocondo, ambo i lati; in via Frà Giocondo, sulla carreggiata del tratto a senso unico prospiciente la Curva Sud e individuata dal civico n. 64, ambo i lati.

sul percorso ciclabile di corso Porta Nuova, tra piazza Pradaval e piazza Bra; in corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra. Dalle ore 00 alle ore 16 del 16 novembre: in piazza Bra.

in piazza Bra. Dalle ore 7 alle ore 12 del 16 novembre: è chiuso lo svincolo di Santa Lucia della strada T4–T9, sia in ingresso sia in uscita dalla bretella stessa.

Divieto di sosta, con facoltà di rimozione.

: in piazza Bra, per ogni categoria di veicoli compresi ciclomotori, motocicli e monopattini; in corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le aree sotto l’orologio. Dalle ore 5 alle ore 15 del 16 novembre: in via Pallone, tra i civici 11 e 13, eccetto i taxi.

Parcheggio taxi.

Le aree di sosta taxi in piazza Bra sono sospese e spostate dalle ore 5 alle ore 15 del 16 novembre in via Pallone, tra i civici 11 e 13.

Sospensione servizi turistici.

Dalle ore 00 del 14 novembre alle ore 24 del 16 novembre è sospesa la stazione di bike sharing di piazza Bra. Dalle ore 00 alle ore 16 del 16 novembre sono sospesi il servizio del trenino turistico e il servizio del bus turistico. Previste inoltre deviazioni delle linee urbane ATV. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito di ATV e sull’app Info Bus Verona.