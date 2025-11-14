San Michele: tutto pronto per la Festa della Verza Michelina

Al via la festa della Verza Michelina a San Michele: Coldiretti Verona celebra le eccellenze locali.

Domenica 16 novembre, in piazza del Popolo a San Michele Extra a Verona, la “Festa della Verza Michelina e dei prodotti della nostra terra”. Un appuntamento promosso da Coldiretti Verona e da numerose realtà associative, che celebra la biodiversità locale e la sostenibilità.

Dalle ore 10 alle 14, la manifestazione unirà la promozione dei prodotti a chilometro zero con l’educazione ambientale, coinvolgendo attivamente cittadini, scuole e agricoltori.

Sapori, Scienza E Sostenibilità.

La giornata prenderà il via con l’apertura degli stand dedicati ai prodotti a chilometro zero. Contestualmente, si darà spazio alla creatività e alla didattica con una serie di laboratori: dal cucito con stoffe dal mondo curato da Amèlie Rabec, alla filatura con Patrizia di Filarte , fino ai laboratori sulla natura organizzati dall’Associazione Parco del Menago. Spazi speciali saranno pensati per i bambini e le famiglie, grazie alla partecipazione del Comitato dei genitori dell’IC Madonna di Campagna San Michele.

Il cuore scientifico e culturale dell’evento sarà il ciclo di seminari moderato dal dottore forestale Giovanni Bombieri. Esperti del settore e docenti, tra cui Catherine Dezio dell’Università di Padova e Alessandro Pezzo di Legambiente Verona , interverranno su temi fondamentali come la storia agricola, la biodiversità, la didattica ambientale e le pratiche sostenibili.

Il Momento Conviviale: Degustazione della Michelina

L’apice della festa, atteso per le ore 12.15, sarà dedicato al palato: è prevista la degustazione della tradizionale verza Michelina , curata dal Gruppo Alpini di San Michele, che offrirà un momento conviviale unendo sapori locali e spirito di comunità.