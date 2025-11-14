Inquinamento, polmoni e respiro: alla Gran Guardia il talk con esperti della salute respiratoria.

“Respiro Comune”, Verona in prima linea per la salute respiratoria: Talk Show in Gran Guardia con esperti del settore. La salute delle nostre vie aeree incontra il futuro della città. Domenica 16 novembre un importante evento pubblico dal titolo “Respiro Comune: Dialoghi Sulla Salute Respiratoria”.

Promosso dalla Consulta della Pneumologia e dalle maggiori società scientifiche del settore (come la Società Italiana di Pneumologia, SIP/IRS, e AIPO) , il Talk Show è un appuntamento importante per affrontare in modo aperto e inclusivo i legami tra ambiente, stili di vita e qualità della respirazione.

L’iniziativa, in collaborazione anche con Legambiente Veneto, mira a tradurre il dialogo in “proposte operative per la costruzione di una rete integrata di prevenzione e cura sul territorio”.

Inquinamento, ambiente e progetti locali.

Il programma, che prenderà il via alle 17, sarà condotto da Mario Puliero. Al tavolo interverranno voci istituzionali, medici, pazienti e rappresentanti delle associazioni. Il dibattito si concentrerà su temi di attualità vitali per la comunità veronese. Ossia, l’impatto di fattori come smog, fumo e inquinamento.

La Tavola Rotonda centrale, dal titolo “Respirare Bene Per Vivere Meglio”, vedrà la partecipazione del direttore Sanitario Aoui Verona, Matilde Carlucci, e di Fabiano Di Marco, presidente SIP/IRS. L’assessore del Comune di Verona, Tommaso Ferrari, presenterà il progetto locale èVRgreen, unendo l’impegno scientifico con la politica ambientale della città.

Sarà dato spazio anche al futuro del settore, con approfondimenti sull’inquinamento atmosferico e la salute dei bambini e sulle criticità del sistema sanitario dal punto di vista di medici e pazienti.

La conclusione prevista per le 19:30, sarà incentrate sulle proposte concrete per una rete di salute respiratoria, con l’obiettivo di agire in linea con le indicazioni della Conferenza mondiale su inquinamento atmosferico e salute. L’evento è pubblico e aperto alla cittadinanza, con momenti di dibattito interattivo in cui i cittadini potranno porre domande in diretta.