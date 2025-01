Previsioni meteo a Verona, il freddo di questi giorni ha le ore contate

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Al momento il tempo è bello per l’affermazione di un’area di alta pressione proveniente dall’oceano.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato si prevede una discreta giornata con sole che sarà ben presente, temperature leggermente sottozero nei valori minimi con possibili gelate di debole intensità, valori termici invece miti nel primo pomeriggio considerata la stagione, con massime attorno ai 10°, venti deboli variabili.

Per domenica invece si è atteso un aumento delle nubi per l’interessamento marginale di una debole perturbazione atlantica. Non si dovrebbero avere precipitazioni, se in caso davvero di poco conto, temperature in aumento nei valori minimi per le nubi, e in leggero calo nei valori massimi per la mancanza del sole, valori che comunque saranno sopramedia specialmente nelle minime, venti deboli variabili.

Tendenza.

Per inizio settimana il tempo pare sia incerto con schiarite e qualche passaggio di nubi, se confermato verso metà settimana ci potrebbe essere il transito di una debole perturbazione che potrebbe portare a qualche precipitazione di pioggia in pianura e neve in montagna ma a quote oltre i 1200 metri, in un contesto di mitezza da fine inverno. In conclusione, dopo il periodo relativamente freddo di inizio settimana, arriveranno correnti più miti atlantiche che porteranno giornate con valori termici spesso sopra la media.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)