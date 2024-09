A Verona un fine settimana quasi estivo. Ma da lunedì torna la pioggia

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Dopo l’intensa perturbazione dei giorni scorsi che ha portato pesante maltempo su Romagna e centro Italia, ora si prospetta un intervallo con tempo più tranquillo.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato infatti situazione in miglioramento con prevalenza di sole specie nel pomeriggio, anche se qualche nube sarà possibile, temperature in aumento nei valori massimi sui 24° circa, venti deboli orientali.

Per domenica si prospetta ancora più sole, per una giornata molto gradevole, solo dalla serata è previsto un aumento delle nubi, ma senza precipitazioni, minime in leggero calo sui 12 o 13°, massime sui 24°, venti deboli di direzione variabile.

Tendenza.

Si prevede il passaggio di una perturbazione da occidente per lunedì, la cui traiettoria è ancora incerta al momento. Pare che venga coinvolto maggiormente il settore occidentale, quindi Liguria e Toscana, solo marginalmente il nostro Veneto dove tuttavia alcuni rovesci specialmente nel pomeriggio di lunedì sono da attendersi in qualche zona. Temperature in leggero calo nei valori massimi sui 21 o 22°, venti moderati da levante nel pomeriggio e in serata.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by wetterzentrale.de)