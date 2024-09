Omicidio di Vago di Lavagno, lotta tra la vita e la morte il figlio della donna morta

E’ ricoverato all’ospedale di Borgo Trento il figlio 15enne di Alessandra Spiazzi, la donna uccisa a Vago di Lavagno.

Lotta tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto d terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, il figlio 15enne di Alessandra Spiazzi, la donna di 58 anni trovata senza vita nella cucina della sua casa a Vago di Lavagno nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 settembre.

Il ragazzo, che frequenta uno dei licei della provincia di Verona, avrebbe una sola ferita alla testa, probabilmente con la stessa arma che ha inferto la ferita mortale alla madre, anche lei, secondo le prime ricostruzioni, raggiunta da un solo colpo di arma da fuoco.

Sarebbe stato il marito della donna, e padre del ragazzo, che in quel momento era in casa ma in un’altra stanza, ad allertare i soccorsi dopo essersi reso conto di quel che era accaduto. Sul posto si sono precipitate ambulanze e anche l’elicottero d Verona emergenza. Per la donna, però, non c’era già più nulla da fare. Il 15enne invece è stato elitrasportato, in gravissime condizioni, a Borgo Trento.