Meteo, fine settimana di estate piena. Break tra domenica sera e lunedì

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

L’alta pressione si espande sulle nostre regioni, pertanto la stagione estiva non è per nulla conclusa e nemmeno sulla via del tramonto. Durante il fine settimana assistiamo a un nuovo aumento delle temperature. L’alta pressione africana porterà più caldo per una stagione estiva che per ora non mollerà la presa.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato ulteriore aumento della pressione atmosferica e di conseguenza dopo una mattinata con qualche nube sparsa dal pomeriggio torna il solleone con temperature in aumento ma su valori sopportabili. Venti deboli e tempo sereno fino a sera. Domenica giornata dedicata interamente alla piena estate con sole da mattina a sera e temperature che in pianura possono tornare poco sopportabili, soprattutto se legate al valore dell’umidità. Cielo sereno anche nel pomeriggio e naturalmente fino a sera, bel tempo assicurato anche sui monti.

Tendenza.

Tra domenica sera e lunedì transita la coda di una perturbazione atlantica che potrebbe innescare dei temporali, il tutto in una condizione prettamente estiva che potrebbe portare momentanei cali termici. Ma in seguito sembra che si ripristini l’alta pressione per una stagione estiva che tornerà saldamente in sella nonostante l’avanzare del calendario.

Nell’immagine: temperature massime previste per domenica del modello ICON via meteoblue.com