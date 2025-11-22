Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: freddo, temperature sotto la media e gelate notturne. Poi torna la neve.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una delle migliori disposizioni bariche per un inverno serio, aria artica scende di latitudine verso di noi con annesso sistema di bassa pressione. Pertanto il bacino del Mediterraneo piomba, nononstante la stagione autunnale, in pieno inverno.

Previsioni.

Per sabato al mattino condizioni di cielo variabile ma senza alcuna precipitazione, freddo in montagna e in pianura le minime della notte scendono vicine allo 0°. Dal pomeriggio ulteriore miglioramento con cielo che diventa sereno in serata. Temperature in calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi.

Domenica metà giornata trascorre all’insegna del bel tempo, attenzione che localmente avremo delle gelate notturne anche in pianura con valori sotto lo 0°. Dal pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità con cielo che diventa molto nuvoloso in serata, un accenno ai venti che sono in calo.

Tendenza.

Previsione per inizio settimana molto difficile, probabilmente assistiamo a un altro peggioramento con quota neve in ulteriore calo e attorno ai 500 metri sul territorio veronese. L’ondata fredda pare poi destinata a consumarsi nel corso dei giorni con un rientro su valori vicini alle medie del periodo.