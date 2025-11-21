Come previsto la neve è arrivata nel Veronese: forti nevicate in Lessinia, segnalate auto in difficoltà lungo le strade.

Come previsto, la neve è arrivata anche nel Veronese: una forte nevicata da qualche ora sta infatti ricoprendo tutta la Lessinia, a partire già da quote medio basse. Molte le segnalazioni anche di auto in difficoltà lungo le strade. Per questo è necessario procedere con molta cautela, e muniti di catene o almeno di gomme termiche.

Un incidente, fortunatamente già risolto, è stato segnalato di fronte alla sede del Forno Bonomi, a Roverè Veronese. Nella giornata di ieri era scattato l’allerta neve della Protezione civile del Veneto, valido alle 12 di oggi, venerdì 21 novembre.