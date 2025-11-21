Riapre la biblioteca di Quinto: 90mila euro di investimenti

Quinto, nuovo polo culturale in Valpantena: 90mila euro per ristrutturare biblioteca e ampliare catalogo libri.

La Biblioteca di Quinto riapre completamente rinnovata e diventa polo culturale per la Circoscrizione 8 e tutta la Valpantena. Con un investimento complessivo di 90mila euro per la ristrutturazione e il riallestimento, la biblioteca offrirà non solo spazi modernizzati, ma anche un catalogo aggiornato e un fitto calendario di attività.

L’intervento, frutto della collaborazione tra l’Assessorato alle Biblioteche e la Circoscrizione 8, prevede il completamento a breve delle opere edili e della pulizia straordinaria, in vista del montaggio dei nuovi arredi.

Programma e nuovi acquisti.

L’offerta culturale della rinnovata biblioteca è stata ampliata e sarà dettagliata sui canali ufficiali delle Biblioteche comunali all’inizio di dicembre. Tra le iniziative già annunciate per il periodo natalizio ci sono le letture a voce alta per le famiglie, grazie al coinvolgimento dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere. La Notte dei pupazzi, animata dai volontari del Servizio Civile Universale. Letture con il teatrino Kamishibai.

Contestualmente al restyling dei locali, la Direzione Biblioteche ha acquistato nuovi libri, già catalogati e pronti per la riapertura. L’ampliamento delle collezioni proseguirà nei prossimi mesi, grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune per il 2025 e al contributo del Fondo Editoria Libraria 2025 del Ministero della Cultura.

Gli spazi interni sono stati riorganizzati per migliorare l’esperienza dei lettori. La sezione Ragazzi potrà usufruire di spazi più ampi e di un arredamento “a misura di bambino”, mentre le Sale Lettura accoglieranno il pubblico adulto con maggiore comfort e qualità estetica.