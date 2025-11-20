Temperature in picchiata, allerta neve della Protezione civile del Veneto dalla mezzanotte fino alle 12 di venerdì 21 novembre.

Si abbassa la quota neve anche in provincia di Verona, e scatta l’allerta neve: il meteo regionale del Veneto prevede infatti per la prima parte di venerdì 21 novembre modeste nevicate sulle zone montane e pedemontane in genere fino a quote collinari (500-700 metri), localmente e a tratti anche più in basso nei settori prealpini dove non si escludono lievi accumuli.

Sulla pianura interna sarà possibile qualche episodio di neve mista a pioggia in occasione di eventuali rovesci.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, dalla mezzanotte alle 12 di domani 21 novembre.