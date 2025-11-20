Bambini maltrattati al Nido, condannate due maestre

Per i presunti maltrattamenti in un asilo nido del villafranchese condannate due maestre.

Asili nido nella bufera nel Villafranchese, condannate due maestre. La vicenda era cominciata con la denuncia da parte dei genitori di un bambino che frequentava un asilo nido del Villafranchese, denuncia che ha fatto emergere un caso di presunti maltrattamenti ai danni dei piccoli iscritti.

L’indagine avrebbe ricostruito una serie di comportamenti ritenuti gravi e reiterati, avvenuti tra gennaio 2022 e febbraio 2023: bambini strattonati, lasciati piangere a lungo da soli, imboccati contro la loro volontà e destinatari di insulti.

Il procedimento, come riporta il quotidiano L’Arena, è arrivato davanti al gup del tribunale di Verona, che ha condannato a due anni di reclusione, pena sospesa e subordinata a un percorso di recupero psicologico, due educatrici, una 30enne e la coordinatrice 37enne, giudicate con rito abbreviato. Disposta anche una provvisionale di 2mila euro alle parti civili.

Un procedimento parallelo nei confronti di altre due maestre si era concluso ad aprile con il proscioglimento.