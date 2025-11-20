Un 22enne sottoposto a divieto di dimora nel comune di Verona trovato in un casolare abbandonato a Quinzano e arrestato.

I carabinieri di Verona hanno arrestato un giovane di 22 anni, cittadino malese, residente regolarmente nella provincia ma di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa due giorni prima dal Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il ragazzo, celibe e senza occupazione, era già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Verona, disposta dopo un precedente arresto avvenuto il giorno di Ferragosto di quest’anno, per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ma a distanza di poche settimane, la sua presenza sul territorio non è passata inosservata. Nel corso di alcuni controlli, i carabinieri hanno rintracciato il giovane più volte all’interno di un casolare abbandonato nella zona della frazione di Quinzano, dove tentava, ogni volta, di nascondersi sperando di eludere i controlli dei militari che hanno segnalato la violazione della misura cautelare e avanzato la richiesta di aggravamento all’autorità giudiziaria. Il provvedimento, accolto dal giudice e firmato il 28 ottobre, ha portato all’arresto. Il 22enne è stato condotto presso la Casa circondariale di Verona Montorio, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.