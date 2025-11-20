Da Roverè Veronese solidarietà per i bambini dello Zimbabwe

Pioggia distrugge la scuola: a Roverè Veronese la raccolta fondi per i bambini dello Zimbabwe.

Bianca Passerini, una volontaria di Roverè Veronese, ha lanciato una raccolta fondi online per salvare una scuola in Zimbabwe che rischia di chiudere. Bianca, che sta svolgendo un progetto di volontariato e servizio civile al centro educativo Tsungirirai di Norton, si è trovata ad affrontare un’emergenza critica: con l’arrivo imminente della stagione delle piogge, il tetto della scuola materna ha ceduto.

L’appello di Marta e Bianca.

Sulla piattaforma GoFundMe, dove la raccolta è attiva, le volontarie hanno descritto la situazione disperata: “Ogni giorno accogliamo bambini vulnerabili e orfani dai 3 ai 6 anni, offrendo loro attività educative, supporto scolastico e un luogo sicuro dove crescere“.

Il problema è diventato ormai insostenibile: “L’acqua entra direttamente nell’aula dove i bambini studiano e giocano: parti del soffitto sono crollate e la struttura è esposta alla pioggia”. L’urgenza è massima perché, se non si interviene subito, “la stanza rischia di diventare inutilizzabile e le attività educative dovranno fermarsi proprio nel periodo più difficile dell’anno“.

Duemila euro già raccolti.

L’obiettivo della raccolta fondi è la ricostruzione completa del tetto e la messa in sicurezza del soffitto interno, per garantire ai bambini “uno spazio asciutto, dignitoso e protetto“.

La generosità della comunità veronese e non solo ha già dato un risultato significativo: l’iniziativa ha raggiunto la cifra di duemila euro. “Grazie di cuore a chi vorrà aiutare: il vostro gesto renderà possibile continuare a offrire ai bambini un luogo sicuro e protetto dove imparare, crescere e sorridere,” concludono le organizzatrici, speranzose di raggiungere presto il traguardo necessario per i lavori di ripristino.

La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.