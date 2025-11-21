L’aula occupata T2 dell’università di Verona strapiena per Greta Thunberg e l’incontro per la Palestina.

Come annunciato nei giorni scorsi dal Collettivo Tamr, nonostante il diniego dell’università di Verona, gli attivisti pro Palestina, Greta Thunberg e Simone Zambrin in testa, si sono regolarmente presentati nel pomeriggio di oggi, venerdì 21, nell’aula T2 del polo Zanotto.

Aula che già da molti minuti prima dell’inizio dell’incontro si presentava gremita: oltre 600 le persone presenti per ascoltare, tra gli altri, Tuhnberg e Zambrin, entrambi qualche settimana fa protagonisti della Global Sumud Flotilla.

Nel corso dell’incontro si è parlato di Palestina: “La lotta del popolo palestinese è la nostra lotta – è la posizione del Collettivo Tamr -. Ci parla di resistenza, di imperialismo, di oppressione, ma anche di solidarietà tra chi ogni giorno subisce la guerra, la precarietà e lo sfruttamento“.

Greta Thunberg, da parte sua, ha voluto commentare anche la decisione dell’università di Verona di negare l’aula: “E’ una vergogna il piano di pace in Palestina, ed è una vergogna che l’università abbia tentato di impedire questo incontro”.