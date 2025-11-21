Giornata contro la violenza sulle donne: “Isolina e le Altre”: studenti di Parona sul palco del Camploy.

La storia di Isolina Canuti, giovane lavandaia veronese brutalmente uccisa nel 1900, torna a rivivere sul palco del Teatro Camploy di Verona con gli studenti di Parona. Un evento che unisce memoria storica e impegno civico.

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato Pari Opportunità e Parità di Genere per la Giornata per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne (che ricorre il 25 novembre), saranno gli studenti e le studentesse della scuola media di Parona a mettere in scena lo spettacolo intitolato “Isolina e le altre”.

Lo spettacolo si terrà martedì 25 novembre, ore 21, per il pubblico. Mercoledì 26 novembre, in mattinata, con una replica dedicata alle scuole.

Ispirandosi al celebre libro di Dacia Maraini sull’efferato caso di cronaca, gli alunni interpreteranno diversi “quadri storici”, dando voce in particolare alle lavandaie, amiche e compagne di Isolina. Il messaggio, pur partendo da una tragedia, si apre alla speranza con un “finale a sorpresa”.

Gli organizzatori del progetto hanno voluto proporre questo evento per “coinvolgere anche i più giovani in una riflessione su questo tema, per costruire una cultura del rispetto“.